 

Житель Омска пойдёт под суд за продажу чужого хаски

 27 октября, 08:10
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Житель Омска пойдёт под суд за продажу чужого хаски
Фото Алёны Мартыновой

В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который украл у знакомой собаку породы хаски и продал за 5 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 27 октября из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

По версии следствия, 32-летний местный житель предложил девушке погулять с её щенком. Он сфотографировал собаку и выставил её на продажу в интернете.

Когда покупатель нашёлся, мужчина под тем же предлогом попросил животное ещё раз и продал его за 5 тысяч рублей. Девушка обратилась в полицию, правоохранители нашли нашли щенка и вернули хозяйке. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 158 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Напомним, что в июле владелицу собаки, укусившей ребёнка привлекли к отвественности в Красноярском крае.

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