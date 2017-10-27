 

Жителей Новосибирской области ожидает чередование тёплых и холодных дней — синоптики

 27 октября, 18:21
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Жителей Новосибирской области ожидает чередование тёплых и холодных дней &mdash; синоптики
Фото Алёны Мартыновой

Синоптики рассказали, что в субботу, 28 октября, жителей Новосибирской области ждёт потепление, вслед за которым придёт резкое похолодание и ветер до 20 м/с, рассказал корреспонденту Сиб.фм 27 октября пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

28 октября синоптики спрогнозировали потепление до +2 °С...+7 °С и возобновление осадков в виде дождя и мокрого снега с порывистым ветром до 15-20 м/с.

29 и 30 октября начнётся похолодание: дождь перейдёт в снег, с порывами ветра до 20 м/с. Ночная температура опустится до −3 °С...-8 °С, дневная до 0 °С.

«Осадки будут слабее, чем 25 и 26 октября, когда были опасные и неблагоприятные явления погоды. В ближайшие сутки выйдет очередной южный циклон, но он будет неэнергичный. С ним мы ждём возобновления юго-западного выпуска воздушных масс с районов Казахстана, поэтому будет теплеть», — рассказал Ренад Ягудин.

МЧС по Новосибирской области предупредило жителей о гололедице на дорогах и ухудшении видимости до 500-1 000 метров.

«В непогоду сотрудники МЧС рекомендуют воздержаться от дальних прогулок на природу, а также поездок за пределы населённых пунктов на личном автотранспорте без особой необходимости. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укреплёнными конструкциями. Населению следует учитывать погодные условия и быть внимательными, находясь на улице», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, что 25 октября синоптики рассказали о том, что выпавший в Новосибирской области снег носит временный характер, но быстро не растает.

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