Жители новосибирского Академгородка провели демонстрацию против автомагистрали под окнами

В новосибирском Академгородке жители бульвара Молодёжи вышли на демонстрацию и митинг против точечной застройки и соединения бульвара с улицей Арбузова, что, по их мнению, приведёт в будущем трафик Восточного обхода к ним под окна, рассказал корреспонденту Сиб.фм представитель инициативной группы жителей бульвара Молодёжи Олег Лякин 28 октября.

В субботу, 28 октября, на бульваре Молодёжи прошла демонстрация. Маршрут её составил 1,5 километра. Демонстранты прошли по бульвару Молодёжи от дома № 16а, затем по проспекту Строителей и вернулись по улице Лыкова во двор домов № 10, 12, 14, 16а, 16 и 18, где устроили митинг.

Олег Лякин пояснил корреспонденту Сиб.фм, что демонстрация посвящена двум проблемам, которые, по его словам, фатальны для жителей улицы и Академгородка в целом.

«Первая проблема — это то, что в плане развития Академгородка указано соединение улицы Арбузова и бульвара Молодёжи, — рассказал Лякин. — Последний год некоторые силы застройщиков активизировались в этом вопросе. К чему это приведёт? Бульвар Молодёжи изначально во времена Советского Союза строился, как двор. Улица расположена так, как во внутриквартальных проездах. Расстояние от всех жилых домов составляет семь метров до дороги. Такого нет больше нигде. Застройщики, которым, видимо, не хватает территории, хотят соединить эти улицы.

В 2020 году Восточный обход планируют закончить. Весь его трафик пойдёт в городок. И если соединят Арбузова с бульваром, весь трафик поедет по прямой — то есть к нам.

А мы живём вплотную к дороге. Мы не хотим, чтобы у нас под окнами была автомагистраль с фурами и пробками».

В качестве второй проблемы Лякин обозначил точечную застройку. На публичных слушаниях жителям Академгородка 31 августа озвучили согласованный проект межевания участка под новый четырёхподъездный дом. Компания «Академжилстрой» планирует построить высотку на участке 1,25 гектара в районе бульвара Молодёжи. Жители бульвара выступили против перезонирования территории, включающей просторный тротуар и зону озеленения, под застройку.



Маршрут демонстрации

«Уже такая практика сложилась: находят кусок свободной земли и туда втыкают дом очередной. Мы против этого, — сказал Лякин. — У нас есть идея создать на бульваре для жителей Академгородка зону отдыха, благо территории много. В верхней зоне, понятно, что всё зелено и везде можно гулять. А вот в нижней зоне эта улица — единственная, у которой есть рекреационный потенциал. Больше здесь особо негде гулять».

Напомним, 3 октября жители Академгородка вышли на пикет в центре Новосибирска, требуя пересмотреть проект перезонирования территории на бульваре Молодёжи, а именно не занимать тротуар точечной застройкой.