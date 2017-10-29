 

Мужчина погиб и пострадали дети в ДТП с участием маршрутки в Омске

 29 октября, 12:14
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Мужчина погиб и пострадали дети в ДТП с участием маршрутки в Омске
Фотографии из группы «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте»

Маршрутный микроавтобус № 426 врезался в иномарку на Красноярском тракте в Омске — в результате ДТП пострадали семь человек, один погиб, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы омской полиции 29 октября.

Авария случилась 28 октября около 18:00 на Красноярском тракте. В салоне «ГАЗели» находились 13 пассажиров. По предварительным данным, 55-летний водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в автомобиль Toyota, за рулём которой находился 25-летний мужчина. «ГАЗель» с пассажирами опрокинулась.

После столкновения, не дождавшись приезда скорой помощи, скончался 67-летний пассажир маршрутки. Также в аварии пострадали ещё семь человек, в том числе два ребёнка — их увезли в больницу. Госпитализировали 12-летнего мальчика и 59-летнюю женщину. Остальных, включая водителя иномарки и двух его пассажиров, после осмотра врачей в больнице отпустили домой.

В отношении водителя маршрутки возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в апреле под Омском водитель школьного автобуса проигнорировал просьбу учителя и выехал на переезд — в результате столкновения автобуса и грузового поезда водитель и учитель погибли, шесть детей попали в больницу.

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