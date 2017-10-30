 

Китайский мигрант разулся на таможне из-за золота на 8 млн рублей в Забайкалье

 30 октября, 16:27
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Китайский мигрант разулся на таможне из-за золота на 8 млн рублей в Забайкалье
Фото с сайта donday-taganrog.ru

Таможенники Забайкалья нашли более 3,6 кг золота в подошве обуви гражданина КНР, который ехал на родину, узнал 30 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Гражданин Китая попал под уголовное дело за попытку контрабанды золота в Китай. 28-летний мужчина спрятал четыре слитка под стельками обуви в углублениях подошвы.

Таможенники Благовещенска обнаружили слитки весом более 3,6 кг в комнате личного досмотра 16 октября. Стоимость изъятого драгметалла составила около 8,7 тысячи рублей.

Таможня возбудила уголовное дело по части 1 статьи 226 УК РФ " Контрабанда стратегически важных ресурсов". Иностранцу грозит от трёх до семи лет тюрьмы.

Напомним, что суд отказался оправдать контрабандистку мускуса кабарги и костей медведя из Забайкалья.

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