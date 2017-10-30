Ксения Собчак в ближайшее время воздержится от открытия предвыборных штабов в Сибири

Возможный кандидат в президенты России Ксения Собчак пока не будет открывать предвыборные штабы в Сибири, ограничившись сайтом «Собчак против всех», сообщила корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь предвыборного штаба Собчак Ксения Чудинова 30 октября.

По словам Чудиновой, в ближайшую неделю Ксения Собчак, решившая баллотироваться на пост президента России, презентует свой сайт. Портал будет посвящён предвыборной компании Собчак.

«У нас одна из самых высокотехнологичных на сегодняшний день платформ, которая сделана для выборной политической деятельности: когда создаёшь штаб, собираешь подписи, — пояснила Ксения Чудинова. — Анонсируем сайт на этой неделе, и там мы ответим на все вопросы по штабам. Сейчас мы видим довольно большое количество волонтёров как раз из Сибири. Организовать их работу и присоединить их к нашей команде мы сможем на этой или на следующей неделе. Все вопросы по открытию физических штабов я оставляю без ответа, а переадресовываю вас в так называемый режим ожидания. Так же, как и я в этом режиме нахожусь».

Ксения Собчак — российская теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса, политик. 18 октября она объявила о том, что намерена выставить свою кандидатуру на выборах президента Российской Федерации.

Как сообщает «РБК», с форматом выдвижения Собчак определится в середине ноября. В её штабе рассматривают варианты выдвижения от «Гражданской инициативы», от ПАРНАС, одним из лидеров которой был Борис Немцов, и альтернативный вариант — самовыдвижение.

Напомним, 20 февраля Алексей Навальный, также выдвинувший свою кандидатуру на выборах президента России от оппозиции, открыл в Новосибирске предвыборный штаб.