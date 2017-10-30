 

Ксения Собчак в ближайшее время воздержится от открытия предвыборных штабов в Сибири

 30 октября, 18:24
подходящие темы
Ксения Собчак в ближайшее время воздержится от открытия предвыборных штабов в Сибири
Фото с сайта globallookpress.com

Возможный кандидат в президенты России Ксения Собчак пока не будет открывать предвыборные штабы в Сибири, ограничившись сайтом «Собчак против всех», сообщила корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь предвыборного штаба Собчак Ксения Чудинова 30 октября.

По словам Чудиновой, в ближайшую неделю Ксения Собчак, решившая баллотироваться на пост президента России, презентует свой сайт. Портал будет посвящён предвыборной компании Собчак.

«У нас одна из самых высокотехнологичных на сегодняшний день платформ, которая сделана для выборной политической деятельности: когда создаёшь штаб, собираешь подписи, — пояснила Ксения Чудинова. — Анонсируем сайт на этой неделе, и там мы ответим на все вопросы по штабам. Сейчас мы видим довольно большое количество волонтёров как раз из Сибири. Организовать их работу и присоединить их к нашей команде мы сможем на этой или на следующей неделе. Все вопросы по открытию физических штабов я оставляю без ответа, а переадресовываю вас в так называемый режим ожидания. Так же, как и я в этом режиме нахожусь».

Ксения Собчак — российская теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, актриса, политик. 18 октября она объявила о том, что намерена выставить свою кандидатуру на выборах президента Российской Федерации.

Как сообщает «РБК», с форматом выдвижения Собчак определится в середине ноября. В её штабе рассматривают варианты выдвижения от «Гражданской инициативы», от ПАРНАС, одним из лидеров которой был Борис Немцов, и альтернативный вариант — самовыдвижение.

Напомним, 20 февраля Алексей Навальный, также выдвинувший свою кандидатуру на выборах президента России от оппозиции, открыл в Новосибирске предвыборный штаб.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Давай, до свиданья!

 30 октября, 11:04 • колонка
Дмитрий Пучкин
политолог, кандидат исторических наук

Ненобелевская премия

 18 октября, 11:37 • колонка
Дмитрий Фомин
кандидат экономических наук
Дмитрий Фомин в колонке рассказывает, как общество пришло к присуждению премии по экономике и есть ли в ней смысл.
 17 октября, 16:35 • тест

Тест: будущие губернаторы или белые ходоки?

Пройдите тест Сиб.фм и узнайте, чем назначенные временно исполняющими обязанности губернаторов в 11 субъектов РФ похожи на персонажей «Игры престолов».
самое популярное
 27 октября, 13:29 • новость

Новосибирское правительство устроило саботаж против врио губернатора Травникова — депутат

Депутат горсовета Александр Бурмистров расценил как саботаж заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии.
 23 октября, 19:18 • новость

Брат олимпийского чемпиона Александра Карелина умер в Новосибирской области

Скончался глава Кудряшовского сельсовета Сергей Карелин — он приходился старшим братом олимпийскому чемпиону, депутату Госдумы Александру Карелину.
 18 октября, 09:50 • новость

Житель Новосибирской области купил на почте лотерейный билет и выиграл квартиру

Разыгранная в лотерее «Русское лото» квартира достанется жителю Новосибирской области, который купил лотерейный билет за 100 рублей в отделении «Почты России».
 23 октября, 07:39 • новость

Новосибирский депутат пожаловался в прокуратуру по поводу остановки за полмиллиона рублей

Депутат барабинского горсовета Константин Терещенко написал жалобу в областную контрольно-счётную палату и в прокуратуру на администрацию Барабинска Новосибирской области, которая, по его мнению, установила автобусную остановку по завышенной цене.
 20 октября, 15:35 • новость

Центробанк призвал вернуть в оборот осевшие в новосибирских копилках монеты

Центробанк анонсировал акцию «Неделя приёма монеты», во время которой можно без комиссии обменять мелкие монеты на банкноты и получить подарок.
 25 октября, 11:21 • статья

Noize MC: фитиль вместо Шнура

Noize MC — о том, про что клип «Чайлдфри» и как баттлы изменили правила рэп-игры.
присоединяйтесь!
    