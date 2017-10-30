Медаль для покинувших Омск прославила своего создателя в интернете

Житель Омска прославился благодаря популярности интернет-мемов — он изготовил награду для друга, сумевшего покинуть Омск, рассказал 30 октября корреспонденту Сиб.фм начинающий гравёр Алексей Аксёнов.

Житель Омска Алексей Аксёнов сделал сувенирную медаль для друга, которая обыгрывает сразу два популярных интернет-мема: Омскую птицу и расхожую фразу «Не пытайтесь покинуть Омск».

Алексей Аксёнов — индивидуальный предприниматель, занимается розничной торговлей игрушками, а в свободное время мастерит модели парусных судов на продажу коллекционерам. Затем он увлёкся гравировкой, приобрёл лазерный станок. Идею смастерить сувенир Аксёнову подсказал его друг Юрий.

«Он поинтересовался, когда я буду в мастерской, и в назначенный день пришёл в гости. Посидели, попили чаю, и тут возник вопрос: а на коже станок может гравировать? Решили попробовать. Нашли кусок кожи, попробовали — гравирует. Нарисовали макет, опробовали его на фанере и после нескольких дублей решили рискнуть единственным кусочком кожи. Результат нас порадовал», — рассказал историю создания изготовитель.

Окантовка у медали из фанеры, изображение подкрашено акриловыми красками и залакировано. Размер изделия — 65 миллиметров. На нём изображена Омская птица и выгравирована надпись «Медаль за успешное выполнение квеста покинуть Омск — выполнено!» Она была изготовлена в единственном экземпляре для улетающего в Москву приятеля авторов идеи.

«Медаль-ачивка нашла своего героя. 29 октября она покинула Омск. Будем надеяться, что „квест“ действительно выполнен», — автор называет медаль «ачивкой», что с языка геймеров переводится как «награда за выполненное задание».

Про необычную медаль написали местные новостные порталы, паблики в соцсетях и развлекательные форумы. Алексей Аксёнов объяснил, что выложил фото медали «хохмы ради» и не ожидал такой волны интереса от СМИ.

«Пишут много, но заказов на подобное изделие пока не поступало. В социальных сетях часто попадаются комментарии из серии „я тоже хочу такую“ или „дайте две“, но пока что никакого ажиотажа нет. Если ко мне кто-то придёт со своим материалом, то цена за изготовление будет достаточно символична — думаю, не дороже 100 рублей», — поделился изготовитель.

Напомним, в июле омский телеканал запатентовал фразу «Не пытайтесь покинуть Омск».