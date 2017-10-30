 

Мужчина в Барнауле стрелял в квартирантов бывшей жены

 30 октября, 14:44
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Мужчина в Барнауле стрелял в квартирантов бывшей жены
Фото с сайта pixabay.com

Житель Барнаула в Алтайском крае стрелял в жильцов бывшей жены, которые не платили за аренду, рассказала корреспонденту Сиб.фм 30 октября начальник отдела информации и общественных связей регионального управления МВД Светлана Летунова.

В полиции не подтвердили сообщение о том, что мужчина стрелял в прохожих из дома на улице 40 лет Октября, а также то, что при задержании у него были найдены гранаты.

По информации пресс-службы, инцидент произошёл в квартире. Хозяйка пожаловалась бывшему мужу на квартирантов, которые не платили за аренду.

«По предварительной информации, задержанный 1961 года рождения хотел разрешить проблему таким образом, что взял оружие и пришёл к ним. В результате, двоих потерпевших — мужчин — доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Женщина получила лёгкие ранения, ей оказали первую помощь. Стрелявший скрылся с места происшествия», — рассказала Светлана Летунова.

Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы на улице Малахова «при попытке вооружённого сопротивления». У него изъяли более 100 патронов. Откуда у мужчины оружие, правоохранители на данный момент не выяснили. Сотрудники следственных органов проводят проверку и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, что в июне 2016 года пьяный врач открыл стрельбу в богатом районе Улан-Удэ после празднования Дня медика.

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