Новосибирские должники приберутся на кладбищах

Мэрия Новосибирска совместно с Федеральной службой судебных приставов направит на уборку городских кладбищ около 80 должников, не оплативших вовремя штрафы от ГИБДД или уклонившихся от уплаты алиментов, узнал корреспондент Сиб.фм 30 октября из сообщения регионального управления ФССП.

Проштрафившиеся горожане будут работать на семи кладбищах, общая площадь которых превышает 629 гектаров. Должникам придётся убрать скопившиеся на территории отходы, вывезти мусор, выполнить очистку проездов и проходов к местам захоронений. Также силами должников предполагается вырубить на кладбищах ветхие деревья, убрать сухостойные кустарники и благоустроить могилы, за которыми никто не ухаживает.

«Помимо того, что подобный труд существенно экономит бюджетные средства, выделяемые на поддержание порядка, он позволяет задуматься каждому должнику о бренности бытия и том, куда ведёт их текущее поведение. Судебные приставы и сотрудники мэрии надеются, что общественно полезная работа на свежем воздухе сможет изменить отношение отбывающих административное наказание граждан к их противоправному поведению и встать на путь исправления», — говорится в заявлении областного УФССП.

Напомним, в сентябре новосибирские приставы арестовали картофель у мужчины, задолжавшего 80 тысяч рублей за тепло и горячую воду.