Новосибирский учёный предложил метод обнаружения жизни в космосе

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Новосибирский специалист института молекулярной и клеточной биологии рассказал о новых методах поиска ДНК на ледяном спутнике Юпитера Европе, сейчас учёные тренируются в обнаружении жизни под толщей льда Антарктиды, узнал 30 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения «Науки в Сибири».

Сотрудник Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН рассказал о применении новых методов секвенирования ДНК для поиска внеземной жизни в космосе на ледяных планетах. Исследования новосибирских учёных и их иностранных коллег помогут найти следы жизни во льдах Антарктиды и на крупнейшем спутнике Юпитера Европе.

«Скорее всего, мы обнаружим возникновение самовоспроизводящихся систем на основе именно углеродно-азотных биополимеров подобно земной жизни, детали их строения могут серьёзно отличаться. Например, пептидно-нуклеиновые кислоты или треозо-нуклеиновые кислоты, которые мы умеем получать искусственно, могли когда-то предшествовать обычным нуклеиновым кислотам (РНК и ДНК) на Земле», — объяснил сотрудник ИМКБ СО РАН Владимир Трифонов.

«В случае внеземной жизни кислоты ПНК и ТНК могут быть основными, как РНК и ДНК на Земле», — предположил Владимир Трифонов.

По словам учёного, наибольшую сложность представляет процесс выявления следов ДНК. Исследователь внеземной жизни должен проверить на содержание следов ДНК все предметы, реактивы и людей, соприкасавшиеся с образцом. Ещё сложнее с бактериальной ДНК: невероятное разнообразие малоизученных организмов сочетается с их высокой распространённостью.

Новосибирские биологи разработали методы секвенирования ДНК нового поколения, которые эффективно сочетают ДНК в образце и контрольных пробах и позволяют тщательно обработать полученные данные.

Учёные применят новые методы поиска ДНК к образцам из озера Восток, расположенного под четырёхкилометровой толщей льда в Антарктиде. Добытые с помощью бурения образцы находятся в лаборатории гляциологии Университета Жозефа Фурье в Гренобле.

Антарктические исследования помогут космической миссии JUICE Европейского космического агентства. Запуск космического аппарата планируется в 2022 году, к 2030 году исследовательский модуль выйдет на орбиту Юпитера и будет детально изучать все его спутники.

Учёные из разных стран предполагают, что наиболее перспективный спутник для исследователей — Европа.

«Ледяные спутники планет-гигантов считаются самым перспективным объектом исследований. Под толщей льда могут скрываться океаны, условия в которых очень похожи на условия в подлёдных антарктических озёрах. У Европы, как и у Земли, есть металлическое ядро и мантия, сложенная силикатными горными породами. Однако поверхность спутника полностью покрыта ледяным панцирем, под которым располагается слой воды в жидком состоянии», — считает исследовательница из Германского центра авиации и космонавтики, доктор Уте Бёттгер.

Напомним, что 17 октября томский физик предложил создать космическую свалку для спутников GPS.