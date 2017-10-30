Полицейские в Иркутской области спасли запертого в задымлённой квартире ребёнка

В городе Братске Иркутской области сотрудники полиции выбили дверь в задымлённую квартиру, где был заперт восьмилетний мальчик, узнал корреспондент Сиб.фм 30 октября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

В полицию поступило сообщение о том, что в окне задымлённой квартире на четвёртом этаже жилого дома замечен испуганный ребёнок. Первым на месте оказался оперативный дежурный Денис Старокожев. Ему на помощь приехали коллеги Денис Харельский и Владимир Мазур.

Пока один из полицейских успокаивал мальчика разговором, мужчины вбежали по лестнице на четвёртый этаж и выбили запертую дверь.

«Сотрудники полиции вызвали скорую помощь, пожарных и приняли меры к ликвидации возгорания в квартире. Дышать в помещении было практически невозможно, однако им удалось найти источник огня и потушить его своими силами. Прибывшие медики оказали ребёнку необходимую помощь», — сказано в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в октябре красноярские полицейские спасли из болота тонувшего школьника.