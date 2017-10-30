 

Потепление придёт в Новосибирскую область в начале ноября — синоптики

 30 октября, 16:13
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Потепление придёт в Новосибирскую область в начале ноября &mdash; синоптики
Фото Алёны Мартыновой

В Новосибирской области начало ноября ознаменуется повышением температуры воздуха до +15 °С, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 30 октября.

Согласно прогнозу гидрометцентра, с 1 по 2 ноября в Новосибирской области температура воздуха повысится до +2...+8 °С, а в южных районах региона — до +15 °С.

«Сейчас существенно похолодало. Мы находимся в антициклоне, — рассказал Ренад Ягудин. — Температура понизилась, осадки прекратились, и вновь сформировался временный снежный покров высотой до одного-семи сантиметров. Метеостанция в Мошково сообщила о 12 сантиметрах. В Томской области тем временем высота снежного покрова достигает местами 22 сантиметров».

Ягудин отметил, что 31 октября характер погоды практически не изменится, а 1 и 2 ноября возможно возобновление снега, переходящего в дождь, зато температура воздуха повысится.

Напомним, 25 октября первый выпавший снег спровоцировал в Новосибирске девятибалльные пробки.

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