Путин назвал «безобразием» приезд московской опергруппы к кемеровским блогерам с канала Nemagia

Президент России Владимир Путин в ходе заседания совета по правам человека пообещал разобраться с конфликтом между кемеровскими видеоблогерами с YouTube-канала Nemagia и предпринимателем Олегом Тиньковым, узнал корреспондент Сиб.фм 30 октября из прямой трансляции заседания.

Внимание главы государства на скандальную ситуацию обратил президент Центра стратегических исследований религий и политики современного мира Максим Шевченко. Он назвал «вопиющим случаем» приезд в Кемерово опергруппы МВД из Москвы и изъятие оргтехники у блогеров в рамках уголовного дела об ущербе деловой репутации.

По словам Шевченко, блогеры всего лишь «высмеяли одного олигарха», однако в ответ на это оказались под давлением силовых структур. Он потребовал у президента страны дать «должную оценку» произошедшему, отметив, что свобода высказываний и критики предусмотрена Конституцией РФ и должна быть гарантирована гражданам. Владимир Путин попросил у Шевченко предоставить ему материалы об указанном случае.

«Это вообще безобразие, если там частные дела какие-то. Опергруппа приехала... Значит, правоохранительные органы обслуживают олигархов. Надо просто с этим разобраться. Я поскольку не знаю сути дела, но посмотрим обязательно», — заверил глава государства.

Напомним, в конце сентября адвокат кемеровских видеоблогеров Александр Зинуров заявил о намерении Тинькова прекратить судебные разбирательства и отозвать иски.