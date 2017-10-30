 

Группа Silenzium из Новосибирска снимет клип на музыку из «Игры престолов»

 30 октября, 11:40
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Группа Silenzium из Новосибирска снимет клип на музыку из «Игры престолов»
Фото Сергея Суховей

На музыку из культового сериала «Игра престолов» новосибирские рок-скрипачки из группы Silenzium снимут зимой клип, рассказала корреспонденту Сиб.фм руководитель группы Наталья Григорьева 30 октября.

Музыкальное трио Silenzium, играющее скрипичный GlamRock, готовится к съёмкам нового клипа. Съёмки начнутся после Нового года.

«Трек уже готов — это будет микс из нескольких тем „Игры престолов“ с авторской обработкой, — пояснила Наталья Григорьева. — Идея клипа — рассказать дополнительную историю из сюжета, которого нет в сериале, но есть в книге. У нас есть на клип определённый бюджет, выделенный спонсорами. С местом для съёмок мы пока точно не определились. Скорее всего, это будут комбинированные съёмки: часть в студии, часть на улице. У нас есть фотостудии, в которых применяют антураж из „Игры престолов“ — возможно, там будем снимать».

На данный момент девушки работают над клипом про школьников, который основан на кавер-версии песни «Прекрасное далёко». При помощи платформы Boomstarter поклонники собрали для группы на съёмки нового клипа полмиллиона рублей.

«Это история про школьников, про пионеров, которые коррелируются с „Прекрасным далёко“. В клипе у нас будет большая массовка — дети, одетые в пионерскую форму 1980-х годов. Также будет советский и пионерский антураж. Сейчас с локацией разбираемся — её достаточно сложно получить».

Полторы недели назад Silenzium выпустила новое видео — свою версию хита «I was made for lovin’ you» группы Kiss. На виолончели играла Наталья Григорьева, на скрипках — Илария Калмазан и Елизавета Крылова, а на синтезаторе — Маргарита Холодкова.

Напомним, в январе группа Silenzium сняла клип-кавер на гимн белорусского комсомола «Любовь, комсомол и весна» — поклонники советской музыки собрали более 50 тысяч рублей на съёмки.

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