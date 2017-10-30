 

Суд в Новосибирске заключил под стражу директора ПТК-30

 30 октября, 16:51
подходящие темы
Суд в Новосибирске заключил под стражу директора ПТК-30
Фото с сайта stroyobzor.ua

Железнодорожный суд в Новосибирске заключил под стражу директора группы компаний ПТК-30 Антона Коновалова, узнал корреспондент Сиб.фм 30 октября из сообщения пресс-службы суда.

30 октября суд заключил Коновалова под стражу на два месяца. Его подозревают в преступлении по части 8 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

Ранее сообщалось, что его задержание может быть связано с жилым комплексом «Радужный» в Новосибирске, якобы Коновалов требовал деньги у дольщика за право собственности.

Сотрудники группы компаний ПТК-30 ранее выражали недовольство задержкой зарплат. Так, 20 июля на Затулинском жилмассиве строитель поднялся на кран и потребовал от компании «Сибстрой» выплатить ему зарплату. Она входит в ГК ПТК-30.

Прокуратура начала проверку компании после этого случая. 31 июля жительница Новосибирска поднялась на строительный кран и потребовала выплатить зарплату мужу, который уволился из ГК ПТК-30. 13 октября рабочие в Новосибирске более шести часов просидели на стреле крана из-за невыплаты зарплаты. А 20 октября на кран забрались десять человек.

Напомним, что новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора «Сибнефтегеофизики», который задолжал сотрудникам более 60 млн рублей.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

От соли к криптовалюте

 11 октября, 12:06 • колонка
Сергей Ивлев
эксперт в области бизнес-управления

Этажи профессионального роста

 9 октября, 07:00 • колонка
Александр Левин
Руководитель отдела продаж

Дом для хоккея

 27 сентября, 22:14 • колонка
Совет депутатов
города Новосибирска
самое популярное
 27 октября, 13:29 • новость

Новосибирское правительство устроило саботаж против врио губернатора Травникова — депутат

Депутат горсовета Александр Бурмистров расценил как саботаж заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии.
 23 октября, 19:18 • новость

Брат олимпийского чемпиона Александра Карелина умер в Новосибирской области

Скончался глава Кудряшовского сельсовета Сергей Карелин — он приходился старшим братом олимпийскому чемпиону, депутату Госдумы Александру Карелину.
 18 октября, 09:50 • новость

Житель Новосибирской области купил на почте лотерейный билет и выиграл квартиру

Разыгранная в лотерее «Русское лото» квартира достанется жителю Новосибирской области, который купил лотерейный билет за 100 рублей в отделении «Почты России».
 23 октября, 07:39 • новость

Новосибирский депутат пожаловался в прокуратуру по поводу остановки за полмиллиона рублей

Депутат барабинского горсовета Константин Терещенко написал жалобу в областную контрольно-счётную палату и в прокуратуру на администрацию Барабинска Новосибирской области, которая, по его мнению, установила автобусную остановку по завышенной цене.
 20 октября, 15:35 • новость

Центробанк призвал вернуть в оборот осевшие в новосибирских копилках монеты

Центробанк анонсировал акцию «Неделя приёма монеты», во время которой можно без комиссии обменять мелкие монеты на банкноты и получить подарок.
 25 октября, 11:21 • статья

Noize MC: фитиль вместо Шнура

Noize MC — о том, про что клип «Чайлдфри» и как баттлы изменили правила рэп-игры.
присоединяйтесь!
    