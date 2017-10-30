Суд в Новосибирске заключил под стражу директора ПТК-30

Железнодорожный суд в Новосибирске заключил под стражу директора группы компаний ПТК-30 Антона Коновалова, узнал корреспондент Сиб.фм 30 октября из сообщения пресс-службы суда.

30 октября суд заключил Коновалова под стражу на два месяца. Его подозревают в преступлении по части 8 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»).

Ранее сообщалось, что его задержание может быть связано с жилым комплексом «Радужный» в Новосибирске, якобы Коновалов требовал деньги у дольщика за право собственности.

Сотрудники группы компаний ПТК-30 ранее выражали недовольство задержкой зарплат. Так, 20 июля на Затулинском жилмассиве строитель поднялся на кран и потребовал от компании «Сибстрой» выплатить ему зарплату. Она входит в ГК ПТК-30.

Прокуратура начала проверку компании после этого случая. 31 июля жительница Новосибирска поднялась на строительный кран и потребовала выплатить зарплату мужу, который уволился из ГК ПТК-30. 13 октября рабочие в Новосибирске более шести часов просидели на стреле крана из-за невыплаты зарплаты. А 20 октября на кран забрались десять человек.

Напомним, что новосибирские следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора «Сибнефтегеофизики», который задолжал сотрудникам более 60 млн рублей.