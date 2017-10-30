 

Врио губернатора Новосибирской области Травников поручил расторгнуть мусорную концессию

 30 октября, 18:12
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Врио губернатора Новосибирской области Травников поручил расторгнуть мусорную концессию
Фото Алёны Мартыновой

Андрей Травников дал распоряжение официально уведомить концессионера о расторжении договора на строительство двух мусороперерабатывающих комплексов, узнал корреспондент Сиб.фм 30 октября из сообщения пресс-службы губернатора.

На аппаратном совещании Андрей Травников распорядился направить концессионеру официальное уведомление о выходе региона из концессионного соглашения.

«Прошу сегодня в адрес концессионера направить официальное уведомление с намерением нашей стороны расторгнуть соглашение, чтобы чётко была обозначена наша позиция», — цитирует пресс-служба Андрея Травникова.

Оно было заключено в июле 2016 года между ООО «Экология-Новосибирск» и правительством Новосибирской области. В проекте было два мусоросортировочных завода для бытовых отходов мощностью 400 тысяч тонн каждый и два полигона захоронения по 297,2 тысячи тонн. Соглашение заключено сроком на 40 лет.

В сентябре группа «ВИС», которая выступила концессионером строительства четвёртого моста в Новосибирске, купила 75 % акций ООО «Экология-Новосибирск».

Напомним, что 27 октября состоялось заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии. Депутат горсовета Александр Бурмистров расценил это как саботаж.

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