 

Житель Барнаула расстрелял троих людей из окна квартиры — СМИ

 30 октября, 11:48
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Житель Барнаула расстрелял троих людей из окна квартиры &mdash; СМИ
Фото с сайта vchemraznica.ru

Неизвестный мужчина расстрелял троих человек в одной из квартир Барнаула; при задержании у него якобы изъяли гранаты, узнал корреспондент Сиб.фм 30 октября из сообщения в группе «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

В сообщении сказано, что 29 октября около 22:00 на улице 40 лет Октября в одной из квартир неизвестный мужчина стрелял в двоих мужчин и одну женщину. Он стрелял из карабина, возможно, из «Сайги».

Мужчине на вид 30-35 лет. Он был одет в пуховик до колен, красный шарф и вязаную шапку-ушанку. Его задержали возле дома № 56 на улице Малахова.

Подписчик группы, который наблюдал задержание, рассказал, что остановились два автомобиля, из них вышли несколько человек и повалили мужчину на землю. После этого из подъезда выбежали сотрудники правоохранительных органов в форме.

Издание «Алтапресс» пишет, что мужчина стрелял из окна пятиэтажного дома по прохожим.

В пресс-службе регионального управления МВД корреспонденту Сиб.фм сообщили, что информация об инциденте уточняется.

Напомним, cотрудники Росгвардии задержали жителя города Киселёвска, который стрелял из ружья по прохожим — одна женщина пострадала.

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