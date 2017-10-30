Житель Красноярска будет отбывать срок в колонии строгого режима за кражу велосипедов

Красноярский суд вынес приговор двум подозреваемым в краже велосипедов — один из них получил девять месяцев исправительных работ, а второй — один год и 10 месяцев в колонии строгого режима, узнал 30 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Красноярскому краю.

Жильцы одного из красноярских общежитий обратились в полицию с заявлением о пропаже трёх велосипедов. Ущерб был оценён в более чем 30 тысяч рублей.

Правоохранители по горячим следам задержали двух подозреваемых, которые ночью с помощью подручных средств открыли замок кладовки, вытащили велосипеды и сдали их в ломбард.

В отношении задержанных следователи городской полиции возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

«Рассмотрев материалы уголовного дела, суд вынес обвинительный приговор и назначил наказание одному из подсудимых в виде лишения свободы сроком на один год и 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима, другому — девять месяцев исправительных работ», — сообщает ведомство.

Напомним, в марте 2016 года полицейские сломали спину жителю Красноярска, подозреваемому в краже велосипеда.