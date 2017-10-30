 

Жители Новосибирска смогут подержать в руках жгутоногого паука из «Гарри Поттера»

 30 октября, 09:02
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Жители Новосибирска смогут подержать в руках жгутоногого паука из «Гарри Поттера»
Кадр из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня»

В новосибирском зоопарке «Лесное посольство» открылась выставка «Паучьительные легенды», в которой представлен древнейший представитель паукообразных фрин из фильма «Гарри Поттер и Кубок огня», сообщила корреспонденту Сиб.фм 30 октября директор «Лесного посольства» Елена Герасименко.

Выставка будет работать с 30 октября до середины декабря. В экспозиции представлены более 20 видов пауков-птицеедов из Африки, Бразилии, Таиланда, Перу, Чили, Бирмы, Коста-Рики, Шри-Ланки. С этими пауками связано много легенд, мифов и историй.

Особый интерес представляет паук фрин. Именно на 10-сантиметровом фрине в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня» демонстрировали три запрещённых заклятья.

«Фрин — миролюбивый паук, хоть и с такими длинными устрашающими ногами, но, тем не менее, один из неопасных пауков. На нашей выставке кто-нибудь точно может побороть свой страх», — рассказала корреспонденту Сиб.фм Елена Герасименко.

«Идея нашей выставки — рассказать о пауках как о персонажах преданий и легенд, показать их образы в культуре разных народов, — пояснил экскурсовод-энтомолог „Лесного посольства“ Кирилл Цепелев. — Так, некоторые индейские племена уважают этих членистоногих и относятся к ним очень бережно: по их поверью, однажды паук с помощью своей сети поймал солнце и дал свет жителям тёмной стороны земли. А в Германии существует легенда, что именно пауки приложили свои мохнатые лапки к тому, что мы сейчас украшаем рождественскую ель мишурой».

Напомним, в конце октября в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» появился уникальный питомец — эдипов тамарин, получивший кличку Эйнштейн за отдалённое внешнее сходство со знаменитым нобелевским лауреатом.

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