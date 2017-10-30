 

Жительница Иркутской области потеряла 4,5 млн рублей в надежде получить компенсацию за чай

 30 октября, 15:07
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Жительница Иркутской области потеряла 4,5 млн рублей в надежде получить компенсацию за чай
Фото с сайта globallookpress.com

Полиция города Саянска в Иркутской области разыскивает мошенников, которые по телефону выманили у местной жительницы 4,5 млн рублей, убедив в том, что ей полагается выплата компенсации за некачественный чай, но сначала надо оплатить «комиссионный сбор», узнал корреспондент Сиб.фм 30 октября из сообщения регионального ГУ МВД.

Как установили сыщики, около двух лет назад женщина купила целебный чай на одном из интернет-сайтов. Спустя некоторое время ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками одного из финансовых учреждений Москвы и сообщили, что купленный чай был некачественным и теперь жительнице Саянска положена денежная компенсация.

Они также объяснили женщине, что для того, чтобы получить полагающуюся выплату, нужно перевести в Москву страховой взнос и оплатить комиссию. В течение года жертва аферистов переводила на чужой счёт свои накопления в надежде на ответную выплату, но обещанного так и не получила.

В ГУ МВД по Иркутской области отмечают, что мошенники часто используют такую уловку, как предложение о получении выплат, компенсаций и иных непредвиденных денежных поступлений. Оперативники советуют не реагировать на такие странные предложения и не пересылать аферистам деньги.

Напомним, ранее забайкальская пенсионерка отдала свыше 1 млн рублей фальшивым судебным приставам.

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