Алтайский бизнесмен попросил о встрече с Путиным перед своим выдвижением в президенты РФ

Бывший вице-мэр алтайского города Бийска, отставной подполковник ФСБ Андрей Нагайцев заявил о своём желании баллотироваться на пост президента РФ и обратился в администрацию действующего главы государства с просьбой организовать ему встречу с Владимиром Путиным по примеру встречи того с Ксенией Собчак, узнал корреспондент Сиб.фм 31 октября из сообщения на персональном сайте Нагайцева.

В своём заявлении 45-летний политик и бизнесмен указал на то, что как кандидат соответствует всем требованиям Конституции РФ — имеет подходящий возраст, образование и управленческие навыки. Далее Нагайцев обвинил в отсутствии патриотизма и «однобокости» оппозиционера Алексея Навального, заявившего о президентских амбициях, и назвал одновременно предсказуемым и неожиданным выдвижение в президенты Ксении Собчак. Основываясь на её примере, бывший вице-мэр предположил, что Владимир Путин захочет встретиться со всеми потенциальными участниками президентской выборной гонки.

«Правильный шаг со стороны администрации президента провести личную встречу с потенциальным кандидатом — Собчак. Уверен, что встречи будут проведены и с остальными возможными кандидатами, дабы создать равные стартовые условия. В связи с этим направлено обращение в администрацию президента РФ», — уведомил посетителей своего сайта Нагайцев.

В биографических данных претендента среди прочего указано, что он является уроженцем Алтайского края, но в данный момент проживает в Москве. Имея педагогическое образование, Нагайцев служил в ВДВ и ФСБ, ветеран боевых действий на Северном Кавказе, повышал квалификацию в Академии ФСБ, работал чиновником, занялся собственным бизнесом в 2014 году.

Также сообщается, что в 2009 году бывший вице-мэр числился сторонником партии «Единая Россия», но так и остался беспартийным. В качестве эксперта входил в Общероссийский народный фронт, учредил общероссийское движение содействия силовым структурам «Безопасная Россия» и движение «Безопасность детства», является председателем правления организации «Во славу Отечества».

Напомним, ранее о намерении участвовать в выборах президента России в качестве кандидата заявлял известный барнаульский кот-политик Барсик, пообещавший вернуть Аляску.