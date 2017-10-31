Фестиваль «Бизнес PRODOBRO» соберёт социальных предпринимателей в Новосибирске

Первый фестиваль социального предпринимательства пройдёт в Новосибирске — гости смогут узнать об экобизнесе, социальных инвестициях и женском предпринимательстве, узнал 31 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения организаторов фестиваля.

5 ноября в новосибирском ТЦ «Амстердам» состоится фестиваль социального предпринимательства «Бизнес PRODOBRO».

В программе заявлены мастер-классы, круглые столы и лекции. Спикеры рассмотрят такие темы, как женское социальное предпринимательство, социальные инвестиции и корпоративная ответственность бизнеса, перспективы развития экобизнеса в Новосибирске и другие.

«Основная цель фестиваля — обмен связями, опытом, а также технологиями реализации и продвижения социальных проектов между лидерами социальных изменений: социальными предпринимателями, социально-ответственным бизнесом, НКО, СМИ и образовательными учреждениями», — сообщила одна из организаторов Анастасия Кравченко.

Среди спикеров фестиваля — главный редактор деловой газеты «Континент Сибирь» и бизнес-портала KSONLINE.RU Александр Месаркишвили, руководитель благотворительного «Созвездие сердец» Маргарита Семикова, директор благотворительного фонда помощи животным «Варежка» и котокафе «Murchim» Анна Стародуб.

Кроме того, гостей фестиваля ждёт презентация федерального проекта «Больше, чем покупка!», который делает товары социальных предпринимателей доступными для массового потребителя. У новосибирских производителей также будет возможность представить свои товары и войти в число поставщиков корпораций и торговых сетей.

Организаторами выступили благотворительный магазин «GUSTO», школа социального предпринимательства «НОВОТЕРРА», фонд «Созвездие сердец» и многофункциональное пространство «Реноме».

Вход на мероприятие свободный, однако участникам нужно пройти заранее регистрацию на сайте.

Напомним, в октябре новосибирский бар пригласил посетителей с питомцами на разговор о пёсокафе.