 

Массовая гибель нерпы на Байкале могла произойти из-за шторма — эксперт

 31 октября, 20:39
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Массовая гибель нерпы на Байкале могла произойти из-за шторма &mdash; эксперт
Фото с сайта globallookpress.com

Сильный шторм на озере Байкал мог стать причиной массовой гибели местного пресноводного тюленя — нерпы, узнал корреспондент Сиб.фм 31 октября из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

В данный момент на берегу озера найдено уже более 130 мёртвых животных, большая часть из них — на территории Бурятии, часть — в Иркутской области. Проведённые специалистами первые исследования не подтвердили версии о каком-либо заболевании или вирусе, поразившем популяцию тюленей.

Как заявил директор Лимнологического института СО РАН Андрей Федотов, в конце 1980-х годов на Байкале был зафиксирован случай вспышки чумы среди нерп. Однако тогда одномоментно погибло около семи тысяч животных, на этот раз погибших особей гораздо меньше.

«Если бы нерпа заболела, факты массовой гибели сначала стали бы фиксироваться на севере Байкала, где сосредоточена большая часть популяции <...> Нерпа могла попасть в сильный шторм, проходя по путям сезонной миграции», — констатировал специалист.

По его словам, более уверенно о причинах гибели животных говорить преждевременно, пока не завершены все анализы останков нерп. Учёный призвал представителей СМИ не нагнетать панику, поскольку речь идёт о естественных природных процессах.

«Такие факты случаются регулярно. Просто раньше численность байкальского тюленя была ниже, и погибшие животные не так бросались в глаза туристам. В происшедшем должны разобраться специалисты и потом предоставить информацию общественности», — отметил Федотов.

Роспотребнадзор и природоохранная прокуратура обещают назвать точную причину гибели нерпы только после проведения повторного генетического анализа, позволяющего достоверно выявить следы опасных вирусов.

Напомним, первые туши мёртвых нерп были найдены на берегу Байкала разбросанными вдоль насыпи Кругобайкальской железной дороги на расстоянии около 80 километров.

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