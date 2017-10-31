 

Медный комбинат стоимостью 1,5 млрд $ заработал в Забайкалье рядом с китайской границей

 31 октября, 13:24
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Медный комбинат стоимостью 1,5 млрд $ заработал в Забайкалье рядом с китайской границей
Фото с сайта nornickel.ru

Компания «Норникель» запустила в Забайкалье Быстринский горно-обогатительный медный комбинат, предприятие стоимостью в 1,5 млрд долларов расположено в 90 километрах от границы с Китаем, узнал корреспондент Сиб.фм 31 октября из сообщения РБК.

Новый ГОК стал вторым крупным медным производством, появившимся в постсоветской России. Сопоставимым по инвестициям и мощности является только открытый в 2013 году Михеевский ГОК в Челябинской области, расположенный на одном из крупнейших медных месторождений мира.

В забайкальском проекте «Норникелю» принадлежит контрольный пакет, ещё более 36 % акций ГОКа сосредоточено у инвестфонда CIS Natural Resources Fund, принадлежащего Владимиру Потанину и Григорию Берёзкину, владельцем остальных 13,3 % акций выступает китайский фонд Highland Fund.

Как рассказал на церемонии открытия Быстринского ГОКа вице-президент и операционный директор «Норникеля» Сергей Дяченко, до конца 2018 года новое предприятие будет работать только в половину мощности, на 100 % оно будет загружено только к концу 2019 года. Близкое расположение комбината к госгранице считается выгодным преимуществом, поскольку Китай является крупнейшим в мире потребителем меди.

В день запуска ГОКа пресс-служба губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой распространила сообщение о том, что около двух тысяч рабочих мест будет создано на самом Быстринском комбинате, ещё 1,5 тысячи появятся в регионе за счёт заключения ГОКом договоров аутсорсинга.

Напомним, в начале октября стало известно, что «Байкальская горная компания», которая входит в структуру активов миллиардера Алишера Усманова, приступает к проектированию горно-металлургического комбината на Удоканском медном месторождении в Забайкальском крае.

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