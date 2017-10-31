Городецкий получит 1,6 млн рублей за отставку с поста новосибирского губернатора

Отставка Владимира Городецкого обойдётся бюджету Новосибирской области в 1,6 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 31 октября из поправок к областному бюджету на 2017 год на сайте заксобрания.

Предложение о компенсации внесено в число поправок к областному бюджету на 2017 год. Документ опубликован на сайте заксобрания. Его подписал глава регионального министерства финансов Виталий Голубенко.

«Увеличены бюджетные ассигнования главного распорядителя бюджетных средств на 2017 год для обеспечения компенсационных выплат в связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Новосибирской области Городецкого В. Ф. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации <...> в сумме 1,6 млн рублей», — сказано в документе.

Напомним, 6 октября президент России Владимир Путин освободил от должности губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. На встрече с журналистами 10 октября Городецкий назвал истинные причины своей отставки.