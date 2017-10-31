Иркутский минздрав проверит смерть акушерки после суточного дежурства

Министерство здравоохранения Иркутской области объявило о начале проверки в связи со смертью акушера-гинеколога Анграского перинатального центра, узнал 31 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Врач акушер-гинеколог Оксана Кивлева умерла после 23-часового дежурства в перинатальном центре. Тело нашли родственники утром 27 октября. Областное министерство здравоохранения начало проверку по данному факту.

«По данному факту проводится проверка с привлечением широкого круга специалистов, в том числе по охране труда. Выводы о том, были ли допущены нарушения в связи с тем, что сотрудник перинатального центра провёл около суток на работе, будут сделаны только по результатам этой проверки», — цитирует информагентство сотрудницу пресс-службы министерства.

Также она добавила, что в системе здравоохранения региона есть практика суточных дежурств медицинского персонала.

Администрация перинатального центра призвала «не спекулировать на факте смерти нашей коллеги, а оказать моральную и любую иную посильную поддержку семье». Сообщение о кончине Оксаны Кивлевой появилось на сайте Ангарского перинатального центра 27 октября.

Напомним, в 2014 году водитель междугороднего автобуса умер за рулём, 50 пассажиров застряли на трассе под Новосибирском.