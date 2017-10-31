 

Жители Кировского района Новосибирска пожаловались на регулярное отключение отопления

 31 октября, 17:05
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Жители Кировского района Новосибирска пожаловались на регулярное отключение отопления
Фото с сайта pixabay.com

В квартирах домов № 68 и 62 на улице Зорге в Новосибирске на протяжении трёх недель регулярно отключают горячую воду и отопление, рассказала корреспонденту Сиб.фм 31 октября жительница дома № 62 Оксана Березина.

По её словам, отключения в квартирах продолжаются 1-2 дня. Также жильцы домов заметили, что недалеко от остановки «Зорге» перекопана земля, видны трубы и пар. Они предположили, что была авария на теплотрассе.

«Уже три недели периодически отключают отопление и горячую воду. Дома очень холодно. Обращались в ЖЭУ, там сказали, что они дают тепло, проблема в котельной. В диспетчерской службе Кировского района говорят, что ведутся плановые работы. Но слишком долго и часто, а ночью тем временем минусовая температура. Обещали дать отопление 31 октября около 4:00, но так и не дали. Теперь обещают к обеду», — уточнила Оксана Березина.

В диспетчерской службе Кировского района корреспонденту Сиб.фм сказали, что отопление дадут в ближайшее время. Но не ответили: по какой причине были отключения предыдущие несколько недель.

«30 и 31 октября были сообщения около 5:00 об отключении горячей воды и отопления. На теплосетях велись ремонтные работы, это была почти что авария. Сейчас они закончились и должно начать поступать тепло», — сообщил диспетчер.

Во время подготовки материала отопление и горячая вода появились, но, по словам Оксаны Березиной, на подъезде повесили объявление о том, что его вновь отключат в ночь на 1 ноября. Сиб.фм направил запрос в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска.

Напомним, что в октябре в посёлке городского типа Кокуй в Забайкальском крае введён режим чрезвычайной ситуации из-за нехватки угля для отопления домов.

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