Кругобайкальская железная дорога и исторический центр Иркутска могут попасть в список ЮНЕСКО

Построенная в начале XX века Кругобайкальская железная дорога и исторический центр Новосибирска претендуют на включение в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, узнал корреспондент Сиб.фм 31 октября из сообщения правительства Иркутской области.

Оба объекта были презентованы в Казани на всероссийском совещании «Россия в культурном наследии ЮНЕСКО» и предварительно одобрены экспертами в качестве претендентов на включение в список. По словам главы службы по охране объектов культурного значения Иркутской области Евгения Корниенко, в случае попадания обоих объектов в список регион рассчитывает на рост туристической привлекательности.

«Включение в список объектов, охраняемых ЮНЕСКО, значительно увеличивает поток туристов из других стран, мы очень заинтересованы в этом. Организация занимается популяризацией и продвижением этих объектов на всемирном уровне», — отметил чиновник.

Обязательным условием для включения в список всемирного культурного наследия является признание объектов особо ценными со стороны государства. Такие документы необходимо подготовить для обоих объектов-претендентов. В данный момент в России насчитывается только 29 объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

Сообщается, что в состав Кругобайкальской железной дороги протяжённостью около 85 километров входит более 200 мостов, 38 тоннелей, несколько противолавинных галерей. Вдоль неё расположены церкви и станционные сооружения — всего 807 объектов, большинство из которых были возведены вручную в период с 1899 по 1905 годы. На строительстве были задействованы каменщики из Турции и Италии.

В объект «Исторический центр Иркутска» предполагается включить церковь Спаса Нерукотворного и Крестовоздвиженскую церковь, Декабристский квартал и прилегающие к нему улицы с историческими зданиями.

Напомним, ранее сообщалось, что специалисты Иркутского научного центра СО РАН намерены до конца октября приступить к созданию Байкальского геопарка ЮНЕСКО, который будет заниматься развитием познавательного и образовательного туризма.