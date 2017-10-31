Новосибирские генетики рассказали в Берлине о восстановлении исчезающих видов кошачьих

Учёные института цитологии и генетики в Новосибирске представили результаты работы по сохранению популяции диких кошек на международной научной конференции в Берлине; исследовали скрещивания домашних и диких особей, узнал корреспондент Сиб.фм 31 октября из сообщения пресс-службы института.

Более десяти лет назад главный научный сотрудник сектора криоконсервации и репродуктивных технологий ИЦиГ доктор биологических наук Сергей Амстиславский предложил новый подход к сохранению редких видов. В результате новосибирским генетикам удалось решить проблему межвидовой трансплантации. Они создали гибридов, которые могли воспроизводить потомство двух видов.

«Смысл заключался в следующем, — рассказал Сергей Амстиславский. — Сначала известные в России и в мире биологи-звероводы скрестили норку с хорьком, получился хорошо известный звероводам гибрид — хонорик. А затем самкам хонорика мы стали подсаживать эмбрионы как норок, так и хорьков. И в результате самки хонорика успешно приносили потомство, причём в одном помёте — детёнышей двух разных видов».

После этого внимание учёных привлекло семейство кошачьих, потому что большинство диких кошек относятся к редким или вымирающим видам.

«Прежде всего надо было научиться получать потомство гибридов домашней кошки и её сородичей. Это хонорики давно известны, а с кошками ситуация иная», — рассказал Сергей Амстиславский.

В Новосибирск было доставлено замороженное семя дальневосточного лесного кота, красной и евразийской рыси. Яйцеклетки домашних кошек предоставили ветеринарные клиники города. Исследователям удалось получить методом ЭКО первые гибридные кошачьи эмбрионы: семенем дальневосточного лесного кота оплодотворили яйцеклетки домашних кошек.

«Конечно, задача получения эмбрионов кошек с помощью ЭКО не является нашим ноу-хау, — подчеркнул Сергей Амстиславский. — Это проделывали неоднократно и до нас, но обычно для исследований яйцеклетки домашней кошки оплодотворяли семенем домашнего же кота. А это не решало проблему воспроизведения популяции диких кошачьих. Нам же удалось получать жизнеспособные эмбрионы гибрида, когда яйцеклетки домашней кошки оплодотворяли семенем дальневосточного лесного кота».

После этого эмбрионы были заморожены. Учёные вместе с коллегами из Института автоматики и электрометрии СО РАН смогли отследить процессы, которые протекают в эмбрионе во время его развития. В дальнейшем они планируют создать необходимое число гибридов, а после подсаживать им эмбрионы вымирающего вида.

Напомним, что в июле учёные Института цитологии и генетики исследовали антиоксидантный белок, который поможет найти лекарство от бокового амиотрофического склероза.