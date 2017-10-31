Работники омского «Мостовика» получили зарплаты за июнь 2014 года

Врио губернатора Омской области Александр Бурков добился от «Мостовика» начала выплат долгов по зарплате бывшим работникам предприятия — мостостроители получили зарплаты за июнь 2014 года в объёме почти 9 млн рублей, узнал корреспондент Сиб.фм на портале правительства Омской области 31 октября.

Глава региона Александр Бурков потребовал решить в кратчайшие сроки вопрос с выплатой мостостроителям задолженности по зарплате.

«После жёсткого разговора в рабочем кабинете руководителя Омской области о недопустимости дальнейшего затягивания выплат бывшим работникам объединения „Мостовик“ предприятие начало гасить долги по зарплате. Врио губернатора Александр Бурков потребовал от руководства предприятия, находящегося в конкурсном управлении, ускорить процесс расчётов с трудовым коллективом по долгам. Выплаты начались немедленно», — сообщила пресс-служба правительства области.

Отмечается, что на конец прошлой недели «Мостовик» выплатил бывшим работникам задолженность по зарплате на сумму 13 млн рублей. В понедельник, 30 октября, мостостроители получили зарплаты за июнь 2014 года в объёме почти 9 млн рублей. 31 октября планируется направить более 20 млн рублей на погашение долгов по оплате труда.

Министерство труда и социального развития Омской области по поручению Буркова должно составить график погашения задолженности по зарплате и отслеживать его соблюдение.

Напомним, в мае прокуратура выявила, что директор «Транспортной строительной компании» в Улан-Удэ более двух месяцев не платил зарплату 423 работникам предприятия — долг составил более 21 млн рублей.