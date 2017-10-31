 

СК возбудил два новых уголовных дела о гибели людей при пожаре в иркутском доме престарелых

 31 октября, 12:33
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СК возбудил два новых уголовных дела о гибели людей при пожаре в иркутском доме престарелых
фото с сайта 24.mchs.gov.ru

Два новых уголовных дела возбуждены по факту гибели троих пенсионеров в результате пожара в иркутском доме престарелых, узнал корреспондент Сиб.фм 31 октября из сообщения регионального следкома.

Пожар произошёл 18 октября около 5:00 по местному времени. По данным следствия, возгорание возникло в сушильной комнате на первом этаже двухэтажного кирпичного здания. Огонь быстро распространился по всему дому, в этот момент внутри находились 12 пожилых пациентов и трое медицинских работников учреждения.

После эвакуации людей из здания 12 из них были госпитализированы с диагнозом «отравление угарным газом». Одна из пациенток скончалась 20 октября, ещё две умерли в больнице 25 и 29 октября.

Первоначально уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», затем ещё одно дело было возбуждено по части 2 этой же статьи. Когда число жертв пожара достигло трёх человек, были заведены ещё два аналогичных уголовных дела, в данный момент все они объединены в одно производство.

Следователями задержана учредитель дома престарелых, изъята документация, проводятся различные судебные экспертизы, допрашиваются свидетели и потерпевшие. Максимальное наказание, которое может грозить виновным в гибели людей, — 10 лет лишения свободы.

Напомним, в конце августа в Красноярске суд на два месяца заключил под домашний арест владелицу пансионата для престарелых, при пожаре в котором погибли три человека.

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