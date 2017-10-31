Солист новосибирской оперы получил Национальную оперную премию «Онегин»

Алексей Зеленков, солист Новосибирского театра оперы и балета, завоевал Национальную оперную премию «Онегин», а молодой солист театра Сергей Кузьмин получил специальный приз «Артист „Радио России“», узнал корреспондент Сиб.фм 31 октября из сообщения пресс-службы новосибирской оперы.

29 октября в Санкт-Петербурге в Александринском театре вручали Национальную оперную премию «Онегин». В шорт-лист премии в номинации «Дебют» наряду с артистами других российских оперных театров вошли два солиста новосибирской оперы Алексей Зеленков и Сергей Кузьмин.

28 театров России подали на конкурс 58 заявок. Жюри возглавлял народный артист России Сергей Лейферкус.

Фото с сайта novat.nsk.ru

Экспертный совет вручил Алексею Зеленкову премию, отметив его яркие и значимые роли в премьерах театра прошлого сезона: Пролог и Тонио в опере «Паяцы» и Томский в спектакле «Пиковая дама. Игра». Член жюри премии, музыкальный обозреватель «Радио России» Ольга Русанова вручила Сергею Кузьмину специальный приз «Артист „Радио России“» за партию Ричарда в опере «Бал-маскарад».

Фото с сайта novat.nsk.ru

Ближайшее выступление Алексея Зеленкова состоится 5 ноября — он исполнит партию Марселя в опере «Богема», а 12 ноября выйдет на сцену в роли Тонио в «Паяцы». У Сергея Кузьмина 16 ноября состоится дебют в премьере нынешнего сезона — в опере «Любовный напиток», а 19 ноября он исполнит партию Ричарда в «Бале-маскараде».

Напомним, в ноябре 2015 года пять спектаклей новосибирских театров, в том числе «Тангейзер» театра оперы и балета и «Довлатов. Анекдоты» «Красного факела», вошли в лонг-лист театральной премии «Золотая Маска».