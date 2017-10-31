 

Солист новосибирской оперы получил Национальную оперную премию «Онегин»

 31 октября, 09:01
были упомянуты
подходящие темы
Солист новосибирской оперы получил Национальную оперную премию «Онегин»
Фото Алёны Мартыновой

Алексей Зеленков, солист Новосибирского театра оперы и балета, завоевал Национальную оперную премию «Онегин», а молодой солист театра Сергей Кузьмин получил специальный приз «Артист „Радио России“», узнал корреспондент Сиб.фм 31 октября из сообщения пресс-службы новосибирской оперы.

29 октября в Санкт-Петербурге в Александринском театре вручали Национальную оперную премию «Онегин». В шорт-лист премии в номинации «Дебют» наряду с артистами других российских оперных театров вошли два солиста новосибирской оперы Алексей Зеленков и Сергей Кузьмин.

28 театров России подали на конкурс 58 заявок. Жюри возглавлял народный артист России Сергей Лейферкус.

Фото с сайта novat.nsk.ru

Экспертный совет вручил Алексею Зеленкову премию, отметив его яркие и значимые роли в премьерах театра прошлого сезона: Пролог и Тонио в опере «Паяцы» и Томский в спектакле «Пиковая дама. Игра». Член жюри премии, музыкальный обозреватель «Радио России» Ольга Русанова вручила Сергею Кузьмину специальный приз «Артист „Радио России“» за партию Ричарда в опере «Бал-маскарад».

Фото с сайта novat.nsk.ru

Ближайшее выступление Алексея Зеленкова состоится 5 ноября — он исполнит партию Марселя в опере «Богема», а 12 ноября выйдет на сцену в роли Тонио в «Паяцы». У Сергея Кузьмина 16 ноября состоится дебют в премьере нынешнего сезона — в опере «Любовный напиток», а 19 ноября он исполнит партию Ричарда в «Бале-маскараде».

Напомним, в ноябре 2015 года пять спектаклей новосибирских театров, в том числе «Тангейзер» театра оперы и балета и «Довлатов. Анекдоты» «Красного факела», вошли в лонг-лист театральной премии «Золотая Маска».

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 31 октября, 12:38 • статья

Только чёрному коту и Хеллоуин

Все любят котиков. Даже сатанисты. Особенно чёрных и особенно в Хеллоуин. Рассказываем, кому праздник дарит конфеты, а у кого забирает жизнь.
 30 октября, 14:15 • интервью

Другой Псой и совсем другой Короленко

Псой Короленко — о том, как отмечает столетие революции, как продолжает путешествие и какой видит Сибирь.
 23 октября, 12:01 • статья

Бишыхан абарагша

Официально бурятский язык имеет 14 диалектов, говорят на нём только 218 тысяч из примерно 600 тысяч бурят в России. Как спасти родной язык, если тебе всего 14 лет?
самое популярное
 27 октября, 13:29 • новость

Новосибирское правительство устроило саботаж против врио губернатора Травникова — депутат

Депутат горсовета Александр Бурмистров расценил как саботаж заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии.
 23 октября, 19:18 • новость

Брат олимпийского чемпиона Александра Карелина умер в Новосибирской области

Скончался глава Кудряшовского сельсовета Сергей Карелин — он приходился старшим братом олимпийскому чемпиону, депутату Госдумы Александру Карелину.
 18 октября, 09:50 • новость

Житель Новосибирской области купил на почте лотерейный билет и выиграл квартиру

Разыгранная в лотерее «Русское лото» квартира достанется жителю Новосибирской области, который купил лотерейный билет за 100 рублей в отделении «Почты России».
 23 октября, 07:39 • новость

Новосибирский депутат пожаловался в прокуратуру по поводу остановки за полмиллиона рублей

Депутат барабинского горсовета Константин Терещенко написал жалобу в областную контрольно-счётную палату и в прокуратуру на администрацию Барабинска Новосибирской области, которая, по его мнению, установила автобусную остановку по завышенной цене.
 20 октября, 15:35 • новость

Центробанк призвал вернуть в оборот осевшие в новосибирских копилках монеты

Центробанк анонсировал акцию «Неделя приёма монеты», во время которой можно без комиссии обменять мелкие монеты на банкноты и получить подарок.
 25 октября, 11:21 • статья

Noize MC: фитиль вместо Шнура

Noize MC — о том, про что клип «Чайлдфри» и как баттлы изменили правила рэп-игры.
присоединяйтесь!
    