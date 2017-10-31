 

Свалки в сёлах Новосибирской области угрожают безопасности полётов в Толмачёво

 31 октября, 12:23
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Свалки в сёлах Новосибирской области угрожают безопасности полётов в Толмачёво
Фото с сайта pixabay.com

Специалисты провели проверку и выяснили, что несанкционированные свалки в сёлах Новосибирской области — Криводановке и Проскудном — угрожают воздушному движению, потому что привлекают птиц, узнал корреспондент Сиб.фм 31 октября из сообщения пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Новосибирская транспортная прокуратура вместе с Ространснадзором, а также орнитологической и экологической службами аэропорта выяснили, что на расстоянии менее 15 километров от аэродрома Толмачёво в сёлах Криводановке и Проскудном есть полигоны для твёрдых отходов. Они не согласованы с руководством АО «Аэропорт Толмачёво» и массово привлекают птиц: коршунов, чаек, ворон, голубей.

«Высокая концентрация птиц (около 200 особей) вблизи аэродрома, а также в зоне маневрирования воздушных судов представляет угрозу безопасности воздушного движения», — сказано в сообщении.

Собственники должны устранить нарушения закона об использовании воздушного пространства. Прокурор оштрафовал их на 60 тысяч рублей по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)»).

Напомним, что 30 октября орнитолог аэропорта Толмачёво рассказал, что перелётные птицы покидают Новосибирск; столкновение самолёта с птицей может как остаться без последствий, так и привести к авиакатастрофе.

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