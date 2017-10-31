Врио новосибирского губернатора Травников назвал поспешными новости о расторжении концессии

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что «мусорная концессия» ещё не расторгнута, но решение принято; при этом правительство готово на диалог с концессионером, передаёт корреспондент Сиб.фм с пресс-конференции губернатора 31 октября.

Травников заявил, что проект по реализации твёрдых бытовых отходов нужен региону, но условия действующей концессии неприемлемы. Он отметил, что ранее сделанные заявления о расторжении концессии по строительству двух мусоросортировочных полигонов под Новосибирском не были политическим решением.

«Нужно условия соглашения менять, — подчеркнул врио губернатора. — Я изучил различные сценарии развития событий, оценил возможные риски и последствия. И я вижу, что если мы пойдём по пути изменения условий соглашения, мы можем потратить больше времени, причём риски в этом варианте присутствуют, и серьёзные. Я считаю, что мы сможем оперативнее выйти на новые условия соглашения через вариант расторжения».

30 октября Андрей Травников распорядился направить официальное уведомление концессионеру — компании «Экология-Новосибирск» — о расторжении договора на строительство двух мусоросортировочных комплексов. В случае расторжения, согласно условиям соглашения, область должна будет компенсировать концессионеру порядка 300 млн рублей.

«Если нам удастся договориться достаточно быстро, предложение будет расторгнуто, — пояснил Травников. — Если нам придётся ввязываться в длительные переговоры, в том числе судебное рассмотрение этого вопроса, мы к этому готовы.

Но ещё раз повторяю: принципиальное решение принято и мною дано поручение о направлении уведомления и новое поручение по подготовке новых условий для проекта.

Всё-таки надеемся, что с нашим партнёром останемся в добрых отношениях. Вполне возможно, с ним же будем реализовывать и новый проект, если удастся договориться о расторжении этого соглашения без каких-то взаимных претензий. Даже если этого не произойдёт, мы готовы отстаивать наши интересы».

На встрече с журналистами Травников обратил внимание на подачу информации по расторжению концессионного договора в СМИ: версии разных изданий отличались друг от друга, а некоторые заявления были поспешными.

«Я понимаю, тема очень горячая. Но даже по вчерашнему моему поручению СМИ отреагировали очень по-разному. Заголовки очень полярные: от того, что ничего делается, до того, что всё уже свершилось, и концессия расторгнута», — сказал врио губернатора.

Он уточнил, что дал поручение рабочей подгруппе экспертной группы представить к середине ноября доклад о проделанной за последние годы работе в этом направлении.

«Основная информация, которую я хотел бы услышать из этого доклада, удалось ли прийти к согласию в отношении новых условий соглашения, и нужно их зафиксировать и использовать для дальнейшей работы», — сказал он.

Концессионное соглашение было заключено в июле 2016 года между ООО «Экология-Новосибирск» и правительством Новосибирской области. В проекте планировалось строительство двух мусоросортировочных завода для твёрдых бытовых отходов мощностью 400 тысяч тонн каждый и двух полигона захоронения по 297,2 тысячи тонн.

Соглашение заключено сроком на 40 лет. В сентябре группа «ВИС», которая выступила концессионером строительства четвёртого моста в Новосибирске, приобрела 75 % акций ООО «Экология-Новосибирск».

Напомним, в сентябре «Объединённая авиастроительная корпорация» не согласовала строительство и эксплуатацию мусоросортировочного завода и полигона для твёрдых отходов «Раздольное» под Новосибирском.