 

Врио губернатора Новосибирской области Травников предложил увеличить зарплаты в проекте бюджета региона

 31 октября, 16:47
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Врио губернатора Новосибирской области Травников предложил увеличить зарплаты в проекте бюджета региона
Фотографии Алёны Мартыновой

В проекте бюджета Новосибирской области на 2018 год планируется увеличить зарплаты бюджетникам, повысить минимальную зарплату до 85 % от прожиточного минимума, удвоить расходы на доступное жильё молодым семьям и обеспечить поддержкой детей-сирот; врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал об основных принципах формирования бюджета, сообщил корреспондент Сиб.фм по итогам пресс-конференции губернатора 31 октября.

На встрече с журналистами Андрей Травников отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы бюджет был бездефицитным. И хотя в проекте бюджета предусмотрен дефицит в 2,2 млрд рублей, по словам Травникова, он носит технический характер.

«Бюджет, несмотря на дефицитность, учитывает все обязательные социальные расходы, он продолжает оставаться социально ориентированным. Мало того, в проекте бюджета предусмотрены дополнительные социальные расходы. В первую очередь, это исполнение указов президента Российской Федерации от мая 2012 года», — подчеркнул глава региона.

Травников обозначил 2018 год знаковым, поскольку в этом году истекают сроки исполнения всех «майских указов» Владимира Путина.

«Один из наиболее знаковых указов — это поручения, которые касаются повышения заработной платы отдельной категории работников бюджетной сферы, — пояснил он. — Новосибирская область намерена достичь всех показателей. Мало того, чтобы не допустить диспропорции в системе оплаты труда, в проекте бюджета 2018 года мы предлагаем в том числе дополнительные средства для повышения заработной платы тем категориям работников бюджетной сферы, которые не были упомянуты напрямую в „майских указах“. Кроме того, запланированы средства на повышение минимальной заработной платы до 85 % от прожиточного минимума, что, конечно, обеспечит дополнительную поддержку и защиту категории работников, которые на сегодняшний день получают самые низкие доходы».

По словам главы региона, в проекте бюджета предусмотрено увеличение финансирования поддержки детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья, школьного питания детей из малообеспеченных и многодетных семей. Расходы на обеспечение льготного питания предусмотрены в сумме 1,383 млрд рублей, что составит прирост на 327 млн рублей.

В число мер социальной поддержки вошли расходы на программу обеспечения жильём молодых семей. Их предложено увеличить вдвое — до 257 млн рублей.

Андрей Травников добавил, что в число приоритетных расходов также включены дотации, субсидии, субвенции местным бюджетам, взносы в Фонд обязательного медицинского страхования за неработающее население. Из-за подорожавших на 8 % медицинских услуг эти расходы увеличены на 1,140 млрд рублей. В приоритете остаются дорожный фонд и транспортное обслуживание, софинансирование с федеральным бюджетом, включая поддержку агропромышленного комплекса, обслуживание государственного долга и резервный фонд.

Проект закона о бюджете на 2018 год будет рассмотрен 2 ноября в первом чтении на очередной сессии законодательного собрания региона.

Напомним, 20 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что попросит Андрея Травникова вернуть городу часть НДФЛ.

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