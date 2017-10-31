Три сибирских СМИ стали лауреатами премии Сахарова
31 октября, 18:39
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Из 33 награждённых премией имени Сахарова СМИ три оказались из Сибири, узнал 31 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения на странице «Премия имени А. Д. Сахарова „За журналистику как поступок“» в соцсети Facebook.
Премии имени Сахарова «За журналистику как поступок» и ордена «За мужество» удостоились интернет-журнал «Новый фокус» Республики Хакасии, томское информационное агентство ТВ2 и новосибирское издание «Тайга.инфо».
Председателем жюри является чемпион по шахматам и политик Гарри Каспаров. Также в состав жюри вошли Светлана Алексиевич, Владимир Войнович, Валерий Борщев, Юрий Фельштинский и другие деятели культуры, политики и медиа.
«Это опасная работа — в любое время в любой стране — писать и говорить правду, — пишет пресс-служба премии. — Нигде и никогда она не нравилась власть предержащим, однако во многих странах они учились столетиями её терпеть. Там, где у них это не получается — чёрные, длинные списки убитых, покалеченных журналистов, осуждённых, не говоря об уволенных, тех, кого обстоятельства вынудили покинуть свою страну».
Всего награждены были 33 российских СМИ и пять иностранных — из Украины и Белоруссии.
Напомним, в 2014 году снимок фотографа Сиб.фм вошёл в число победителей конкурса Best of Russia — 2014.