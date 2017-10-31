 

Три сибирских СМИ стали лауреатами премии Сахарова

 31 октября, 18:39
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Три сибирских СМИ стали лауреатами премии Сахарова
Фото с сайта pixabay.com

Из 33 награждённых премией имени Сахарова СМИ три оказались из Сибири, узнал 31 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения на странице «Премия имени А. Д. Сахарова „За журналистику как поступок“» в соцсети Facebook.

Премии имени Сахарова «За журналистику как поступок» и ордена «За мужество» удостоились интернет-журнал «Новый фокус» Республики Хакасии, томское информационное агентство ТВ2 и новосибирское издание «Тайга.инфо».

Председателем жюри является чемпион по шахматам и политик Гарри Каспаров. Также в состав жюри вошли Светлана Алексиевич, Владимир Войнович, Валерий Борщев, Юрий Фельштинский и другие деятели культуры, политики и медиа.

«Это опасная работа — в любое время в любой стране — писать и говорить правду, — пишет пресс-служба премии. — Нигде и никогда она не нравилась власть предержащим, однако во многих странах они учились столетиями её терпеть. Там, где у них это не получается — чёрные, длинные списки убитых, покалеченных журналистов, осуждённых, не говоря об уволенных, тех, кого обстоятельства вынудили покинуть свою страну».

Всего награждены были 33 российских СМИ и пять иностранных — из Украины и Белоруссии.

Напомним, в 2014 году снимок фотографа Сиб.фм вошёл в число победителей конкурса Best of Russia — 2014.

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