 

Красноярский турист купил за границей три килограмма гашиша и выслал домой по почте

 31 октября, 16:14
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Красноярский турист купил за границей три килограмма гашиша и выслал домой по почте
Витрина кофешопа в Нидерландах, фото с сайта globallookpress.com

Полиция Красноярска задержала 32-летнего мужчину, который во время зарубежной поездки приобрёл три килограмма гашиша, ввёз в Россию и затем выслал себе же почтовым отправлением, узнал корреспондент Сиб.фм 31 октября из сообщения регионального ГУ МВД.

Где именно была совершена покупка партии наркотика и была ли она легальной, не уточняется. Прежде чем уложить гашиш в бандероль, турист завернул его в одежду и упаковал в сумку. Посылку он решил отправить с помощью транспортной компании.

После получения бандероли в Красноярске мужчина был задержан правоохранительными органами, экспертиза подтвердила, что внутри посылки находился наркотик растительного происхождения. В отношении туриста возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконная пересылка наркотических средств». Максимальная санкция статьи предполагает наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Напомним, в октябре 2016 года ФСБ задержала в Красноярске полицейского, который пытался обменять 950 граммов гашиша на автомобиль.

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