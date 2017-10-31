 

Житель Новосибирска попался полиции с героином в пачке семечек

 31 октября, 12:32
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Житель Новосибирска попался полиции с героином в пачке семечек
Фото с сайта pixabay.com

Новосибирские правоохранители задержали возле тайника мужчину с крупной партией героина в упаковке из-под семечек, узнал 31 октября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Новосибирской области.

В полицию поступила оперативная информация о том, что 44-летний житель Новосибирска приобрёл наркотическое средство в крупном объёме для продажи.

Оперативники застали подозреваемого в момент изъятия закладки в виде пачки семечек из тайника. Во время задержания мужчина бросил свёрток на землю в попытке избавиться от него, однако правоохранители задокументировали этот факт и приложили к делу.

Как позже установила экспертиза, пакет из-под семечек содержал более 500 грамм героина. Подозреваемого поместили под стражу, на данный момент уголовное дело передано в суд.

Максимальное наказание, предусмотренное частью 1 статьи 228 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»), — лишение свободы на срок 20 лет.

Напомним, в мае новосибирская полиция изъяла героин в пакете из-под морса.

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