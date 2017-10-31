Житель Новосибирска приставил лестницу к билборду с Лениным и был задержан

Фото Марии Тищенко и из группы «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

Полиция задержала мужчину, подставившего лестницу к билборду, посвящённому 100-летию революции — накануне неизвестные нарисовали Ленину рога и свиное рыло, сообщила 31 октября корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы МВД по Новосибирской области Наталья Суковатова.

Ранее неизвестные подрисовали рога и свиное рыло Ленину на билборде на пересечении улиц Кирова и Никитина в Новосибирске.

Вечером в понедельник, 30 октября, очевидцы сообщили правоохранителям, что в Центральном районе на улице Гоголя к одному из билбордов неизвестный мужчина подставил лестницу.

«Сотрудники полиции прибыли по месту, гражданин задержан был, доставлен в отдел полиции. Им оказался житель Новосибирска 1974 года рождения. Он был опрошен вчера, и сегодня повторно. В настоящее время проводится проверка», — рассказала корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы областного МВД Наталья Суковатова.

Билборды, посвящённые столетию Великой Октябрьской революции, появились на улицах Новосибирска по заказу муниципалитета 23 октября.

Напомним, в октябре стало известно, что новосибирское «Яблоко» попросит ФАС проверить баннеры с Лениным.