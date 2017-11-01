Чехлы для телефонов от 9 рублей предложил новосибирский магазин Hello

В сети гипермаркетов аксессуаров для мобильных устройств Hello покупатели смогут найти более семи тысяч моделей чехлов для большинства марок мобильных телефонов — их стоимость начинается от 9 рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 1 ноября, ознакомившись с сайтом магазина.

В интернет-магазине представлено более 30 тысяч товаров для смартфонов, планшетов, ноутбуков по рекордно низким ценам.

В категории от 9 до 15 рублей покупателям предлагаются около 200 чехлов — накладки из силикона или пластика. Самым дорогим стал чехол-накладка на iPhone 5 и 5S, выполненный в чёрном цвете под кожу рептилии за 2 250 рублей.

Стоимость зарядных устройств начинается от 10 рублей, столько же покупатель заплатит за автомобильную зарядку.

Также на сайте есть большой ассортимент внешних аккумуляторов необычных форм, например, в виде единорога, губ, пудреницы и детской бутылочки.

Самым недорогим оказалось устройство марки RockBox — 99 рублей. Компактный девайс представлен в шести цветах. Больше всего покупатели заплатят за сетевую зарядку для ноутбука марки Meind — 2,5 тысячи рублей.

Публикация от Hello! — чехлы и аксессуары (@hello_nsk) Окт 23 2017 в 6:01 PDT

На сайте можно найти товары для защиты девайса — стёкла и плёнки для мобильных телефонов, которые уберегут экран от повреждений, а также чехлы и сумки для ноутбуков. Для владельцев Apple Macbook есть кейсы от 600 до 1 250 рублей.



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В разделе портативной техники есть, например, беспроводной караоке-микрофон за 900 рублей., а также mp3-плееры от 150 рублей, игровые консоли стоимостью 750 рублей и экшн-камеры марки Sports — они оказались самыми дорогими — около 4 тысяч рублей.

Стоимость акустических систем начитается от 199 рублей. Самой дорогой в этой категории стала компьютерная акустика марки Dialog progressive за 6 650 рублей.

Фанаты виртуальной реальности найдут для себя очки и пистолеты. Их цена начинается от 600 рублей.

Также в магазине можно купить селфи-палки и различные кабели от 100 рублей, наушники от 150 рублей. Помимо этого продавец предлагает около 90 моделей спиннеров стоимостью от 15 рублей.

Напомним, что в июле выпускники Томского политехнического университета разрабатывали бесплатное мобильное приложение, которое сможет перевести наиболее употребляемые русские слова на язык жестов.