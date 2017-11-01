Электронные татуировки для сердечников будут делать карандашом в Томске

Томский учёный предложил создавать электронные татуировки с сенсорами для контроля здоровья из обычного графита, он заменит золото и удешевит технологию в десятки раз, узнал 1 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ТПУ.

Аспирантка томского политеха Анна Липовка создаёт электронные татуировки для медицинских целей. Исследователь предложила графен, входящий в состав простых карандашей, как материал для полезных тату.

Электронные татуировки представляют из себя электронные сенсоры из наночастиц золота, которые закрепляются на коже из очень тонкой полимерной подложки. Такие датчики могут снимать информацию о влажности кожи, её температуре, сигналы от мышц и мозговой деятельности, а затем передавать информацию врачам.

«Сама идея нательных сенсоров уже существует, и термин „электронная татуировка“ стал общепринятым. Уникальность в том, что мы наносим раствор оксида графена на полимерную подложку и с помощью лазера рисуем на подложке проводящие каналы. Под лучом лазера оксид графена превращается в проводящий материал — восстановленный rGO», — рассказала разработчица из ТПУ Анна Липовка.

При изменениях свойств кожи или подкожного слоя меняется сопротивление графена, что показывают электрические контакты. Это позволяет врачам интерпретировать сигналы от мышц и отслеживать состояние татуированного человека.

«Татуировки могут размещаться на разных частях тела, но не будут доставлять человеку существенных неудобств. Процесс нанесения на тело такой же, как у знакомых всем переводных татуировок», — пояснила Анна Липовка.

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Научный руководитель аспирантки, профессор кафедры лазерной и световой техники ТПУ Евгения Шеремет видит в использовании оксида графена вместо золота способ намного удешевить электронные татуировки. В дальнейшем будет разработана схема считывания сигналов, а медики Томского НИИ кардиологии помогут понять, как применить это на практике.

Концепция электронных татуировок сегодня разрабатывается научными коллективами в разных странах мира. Но данных о коммерческом использовании таких татуировок пока нет.

Напомним, что в июле колумбийский тату-мастер набил на ноге красноярскую фетиш-модель в образе Белоснежки.