Имя Дмитрия Хворостовского всплыло в скандале с хищениями в красноярской филармонии

Хищения в красноярской краевой филармонии, выявленные ФСБ, были связаны с организацией концерта всемирно известного оперного исполнителя Дмитрия Хворостовского, узнал корреспондент Сиб.фм 1 ноября из сообщения федеральной службы.

В рамках расследования уголовных дел о мошенничестве установлено, что в июле 2015 года подконтрольная руководству филармонии частная фирма заключила с ней договор на предоставление звукового и светового оборудования на время приезда в Красноярск Хворостовского. Единственный концерт певца в родном для него городе должен был пройти при участии ансамбля из Санкт-Петербурга, которому якобы потребовалось особое оснащение сцены.

В действительности данные услуги оказаны не были, но через указанную фирму со счетов филармонии было выведено более 10 млн рублей. Точная сумма похищенных средств устанавливается.

Как сообщает региональное управление ФСБ, генеральный директор филармонии Юлия Кулакова явилась в правоохранительные органы и написала явку с повинной. В данный момент устанавливается, в какой мере она была осведомлена о преступной схеме и насколько была к ней причастна. Решается вопрос о возбуждении в отношении неё уголовного дела.

Напомним, ранее ФСБ сообщила об уголовных делах, возбуждённых в отношении подчинённых Кулаковой. Один из них помещён под домашний арест, второй отпущен под подписку о невыезде.