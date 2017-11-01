Иркутская школьница получила медаль за спасение трёхлетнего малыша из ледяной воды

МЧС России наградило медалью «За спасение погибающих на водах» шестиклассницу из Иркутской области — девочка вытащила из ледяной реки упавшего туда трёхлетнего малыша, узнал корреспондент Сиб.фм 1 ноября из сообщения Сибирского регионального центра МЧС.

Инцидент произошёл в апреле 2017 года в селе Бирюльки на берегу реки Лены. Трёхлетний мальчик гулял у воды с соседскими подростками, вышел на самодельные мостки, но внезапно поскользнулся и упал в холодную реку.

Другие дети стали кричать и звать на помощь взрослых, но никого из них рядом не оказалось. Подростки, рыбачившие на мостках, попытались протянуть тонувшему мальчику удочку, но тот не сумел за неё ухватиться, и его начало относить течением.

Находившаяся рядом шестиклассница Валентина Усова, понимая, что ребёнок может погибнуть, спустилась в ледяную реку, дотянулась до мальчика и вытолкала его к берегу. На суше она взяла на руки испуганного малыша и понесла к дому. В этот момент к берегу уже бежала мать мальчика.

В МЧС отмечают, что при спасении ребёнка школьница проявила незаурядную решительность, несмотря на то, что ранее она перенесла операцию на сердце.

Напомним, в начале октября правительство Тувы посмертно наградило 26-летнего уроженца Дагестана, который утонул, спасая тувинскую девушку на пляже в Москве.