 

Иркутская школьница получила медаль за спасение трёхлетнего малыша из ледяной воды

 1 ноября, 15:43
были упомянуты
подходящие темы
Иркутская школьница получила медаль за спасение трёхлетнего малыша из ледяной воды
Валентина Усова, фото предоставлено пресс-службой СРЦ МЧС

МЧС России наградило медалью «За спасение погибающих на водах» шестиклассницу из Иркутской области — девочка вытащила из ледяной реки упавшего туда трёхлетнего малыша, узнал корреспондент Сиб.фм 1 ноября из сообщения Сибирского регионального центра МЧС.

Инцидент произошёл в апреле 2017 года в селе Бирюльки на берегу реки Лены. Трёхлетний мальчик гулял у воды с соседскими подростками, вышел на самодельные мостки, но внезапно поскользнулся и упал в холодную реку.

Другие дети стали кричать и звать на помощь взрослых, но никого из них рядом не оказалось. Подростки, рыбачившие на мостках, попытались протянуть тонувшему мальчику удочку, но тот не сумел за неё ухватиться, и его начало относить течением.

Находившаяся рядом шестиклассница Валентина Усова, понимая, что ребёнок может погибнуть, спустилась в ледяную реку, дотянулась до мальчика и вытолкала его к берегу. На суше она взяла на руки испуганного малыша и понесла к дому. В этот момент к берегу уже бежала мать мальчика.

В МЧС отмечают, что при спасении ребёнка школьница проявила незаурядную решительность, несмотря на то, что ранее она перенесла операцию на сердце.

Напомним, в начале октября правительство Тувы посмертно наградило 26-летнего уроженца Дагестана, который утонул, спасая тувинскую девушку на пляже в Москве.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 26 октября, 09:50 • короче

Короче: «Как дома»

Зачем сотрудники детских домов-интернатов должны знать, как правильно подавать ребёнку ложку во время кормления.
 24 октября, 13:38 • репортаж

«Спасибо» говорили громко

Репортаж с благотворительной акции проекта «Добродея» в Новосибирске для социально незащищённых семей.
 23 октября, 12:01 • статья

Бишыхан абарагша

Официально бурятский язык имеет 14 диалектов, говорят на нём только 218 тысяч из примерно 600 тысяч бурят в России. Как спасти родной язык, если тебе всего 14 лет?
самое популярное
 27 октября, 13:29 • новость

Новосибирское правительство устроило саботаж против врио губернатора Травникова — депутат

Депутат горсовета Александр Бурмистров расценил как саботаж заседание экспертной комиссии по реализации мусорной концессии после того, как врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников неоднократно заявлял о расторжении концессии.
 23 октября, 19:18 • новость

Брат олимпийского чемпиона Александра Карелина умер в Новосибирской области

Скончался глава Кудряшовского сельсовета Сергей Карелин — он приходился старшим братом олимпийскому чемпиону, депутату Госдумы Александру Карелину.
 23 октября, 07:39 • новость

Новосибирский депутат пожаловался в прокуратуру по поводу остановки за полмиллиона рублей

Депутат барабинского горсовета Константин Терещенко написал жалобу в областную контрольно-счётную палату и в прокуратуру на администрацию Барабинска Новосибирской области, которая, по его мнению, установила автобусную остановку по завышенной цене.
 31 октября, 14:49 • новость

Житель Барнаула предложил на «Авито» пятирублёвую монету за 250 тысяч рублей

«Бракованная» монета номиналом 5 рублей появилась на «Авито» в Алтайском крае — нумизматы рассказали о технологии изготовления подобных раритетов.
 20 октября, 15:35 • новость

Центробанк призвал вернуть в оборот осевшие в новосибирских копилках монеты

Центробанк анонсировал акцию «Неделя приёма монеты», во время которой можно без комиссии обменять мелкие монеты на банкноты и получить подарок.
 26 октября, 14:04 • новость

Новосибирские физики научились коптить селёдку в коллайдере

Новосибирские учёные Института Ядерной физики имени Будкера СО РАН увеличили срок хранения холодных пресервов сельди в четыре раза с помощью ускорителя электронов. Исследователи предложили облучённую рыбу жителям Академгородка.
присоединяйтесь!
    