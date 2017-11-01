 

Главный зимний каток Новосибирска переедет с площади Ленина в Центральный парк

 1 ноября, 16:40
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Главный зимний каток Новосибирска переедет с площади Ленина в Центральный парк
Каток на площади Ленина, фото с сайта 2017-godu.ru

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о переносе главного зимнего катка города с площади Ленина в Центральный парк культуры и отдыха, отметив, что каток и зимняя горка в парке будут бесплатными для всех горожан, сообщил корреспондент Сиб.фм по итогам выездного совещания по благоустройству парковой зоны 1 ноября.

Анатолий Локоть отметил, что перенос катка позволит продлить его работу на весь зимний период и увеличить его площадь. Рядом с катком будут работать тёплые раздевалки и прокат коньков.

«Здесь будет каток. Здесь будет ёлка традиционная наша, ну и горка, — сказал мэр, указывая на площадку рядом со сценой в Центральном парке. — Так бурно обсуждали эту горку. Я дал поручение, что горка для детей должна быть бесплатной. Каток мы переносим. Такое решение было принято на основании опыта организации работы катка на площади Ленина в прошлые годы: он работал один месяц, а его содержание было связано с большими затратами и технологическими трудностями».

Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова рассказала, что каток, организованный в Центральном парке прошлой зимой, носил экспериментальный характер.

«Мы поняли, что каток здесь востребован. В этом году его организацией займутся профессионалы — МАУ „Стадион“, именно они обустраивали ледовую площадку на площади Ленина, — пояснила Терешкова. — Каток будет бесплатным для всех горожан, взять же коньки напрокат можно будет за плату. Жаль, что каток работал только месяц, важно продлить этот период и обеспечить его работу на всю зиму, чтобы как можно больше горожан смогли его посетить».

Рядом с катком в Центральном парке установят большую новогоднюю ёлку. Однако главная новогодняя ёлка будет расположена на площади Ленина.

Напомним, в июне мэрия Новосибирска заявила о планах превратить Центральный парк из торгово-развлекательной площадки в рекреационную прогулочную зону.

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