 

Хакасия получит 10 % от выделяемых регионам на погашение долгов 60 млрд рублей

 1 ноября, 13:38
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Хакасия получит 10 % от выделяемых регионам на погашение долгов 60 млрд рублей
Фото с сайта kremlin.ru

Правительство РФ выдало Хакасии бюджетный кредит в 6 млрд рублей — это десятая часть от общей суммы, выделяемой российским регионам, накопившим чрезмерно большую задолженность перед коммерческими банками, узнал корреспондент Сиб.фм 1 ноября из сообщения правительства Хакасии.

Решение о выделении помощи регионам было принято 31 октября на совещании президента Владимира Путина с федеральным кабинетом министров. Глава государства заявил, что в некоторых регионах страны наблюдается очень высокий объём выплат по выпущенным ими ценным бумагам и по дорогим кредитам и в общей сложности такие долги уже достигли более 1 трлн рублей.

Чтобы снизить долговую нагрузку для тех регионов, где ситуация наиболее угрожающая, правительство РФ до конца 2017 года запустит программу реструктуризации накопленных бюджетных кредитов. Регионы, в которых по состоянию на 1 октября коммерческие долги превысили 50 % от уровня собственных доходов, получат целевой кредит из федерального бюджета на погашение части их рыночного долга.

Всего для выполнения этого поручения президента потребуется около 60 млрд рублей, 10 % от этой суммы выделено Хакасии, и это самая большая сумма из распределённой помощи. Глава сибирской республики Виктор Зимин уже высказал слова благодарности федеральному центру.

«Спасибо главе государства Владимиру Путину и правительству РФ за своевременную и справедливую поддержку. Этот шаг даст для Хакасии дополнительный импульс к ещё более динамичному развитию и возможность использования освободившихся средств. В первую очередь финансовая помощь будет направлена на поддержку регионального производства, малого бизнеса и социальные нужды», — пообещал губернатор.

Напомним, что в конце октября верховный совет Хакасии обратился к правительству РФ и Госдуме с просьбой выделить республике 28 млрд рублей на погашение долгов перед банками.

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