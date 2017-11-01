Космонавт по просьбе жителей Новосибирска сфотографировал город с борта МКС
1 ноября, 18:39
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Российский член экипажа МКС Сергей Рязанский опубликовал фотографию Новосибирска, сделанную из космоса, узнал 1 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения космонавта Сергея Рязанцева в соцсети Facebook.
Космонавт Сергей Рязанский выложил в соцсети фотографию Новосибирска с борта Международной космической станции. Он регулярно фотографирует города из космоса и делится с подписчиками.
«В комментариях было много просьб снять Новосибирск. Город по праву называют некоронованной столицей Сибири. А в пригороде Новосибирска, Бердске, мы несколько раз проходили СППК (специальную парашютную подготовку космонавтов)», — сопроводил подписью фотографию города космонавт.
Жители Новосибирска поблагодарили автора фото в комментариях. Однако на снимок из космоса не попал Советский район, на что обратили внимание жители этого района.
Сергей Рязанский — лётчик-космонавт, командир корабля «Союз МС-05», который 28 июля пристыковался к МКС. Он ведёт страницы в соцсетях и собственный сайт, где рассказывает о жизни космонавтов и выкладывает фотографии со станции.
Напомним, новосибирский учёный предложил метод обнаружения жизни в космосе.