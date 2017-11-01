Космонавт по просьбе жителей Новосибирска сфотографировал город с борта МКС

Российский член экипажа МКС Сергей Рязанский опубликовал фотографию Новосибирска, сделанную из космоса, узнал 1 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения космонавта Сергея Рязанцева в соцсети Facebook.

Космонавт Сергей Рязанский выложил в соцсети фотографию Новосибирска с борта Международной космической станции. Он регулярно фотографирует города из космоса и делится с подписчиками.

«В комментариях было много просьб снять Новосибирск. Город по праву называют некоронованной столицей Сибири. А в пригороде Новосибирска, Бердске, мы несколько раз проходили СППК (специальную парашютную подготовку космонавтов)», — сопроводил подписью фотографию города космонавт.

Жители Новосибирска поблагодарили автора фото в комментариях. Однако на снимок из космоса не попал Советский район, на что обратили внимание жители этого района.

Сергей Рязанский — лётчик-космонавт, командир корабля «Союз МС-05», который 28 июля пристыковался к МКС. Он ведёт страницы в соцсетях и собственный сайт, где рассказывает о жизни космонавтов и выкладывает фотографии со станции.

Напомним, новосибирский учёный предложил метод обнаружения жизни в космосе.