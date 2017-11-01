Красноярские пенсионеры дали отпор напавшему на них с топором мужчине в маске

Суд приговорил жителя Красноярска к 7,5 года лишения свободы за разбойное нападение на 80-летних пенсионеров; злоумышленник угрожал им топором, но его вытолкали за дверь, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения краевой полиции 1 ноября.

В полицию обратилась 80-летняя женщина, которая рассказала о разбойном нападении на неё и супруга. Правоохранители узнали от неё, что 31-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, ворвался в маске в частный дом и напал на пенсионеров. Он потребовал у них деньги, угрожая топором. В ходе борьбы 80-летние супруги оказали сопротивление — они сорвали маску с нападавшего и вытолкали его за дверь.

«Он только дверь открыл, схватил из сеней и давай душить. <...> Ну, досталось, и мне досталось. Но, во всяком случае, мы отстояли себя», — рассказала женщина полицейским.

p> Видео МВД Красноярского края

Налётчиком оказался сосед пенсионеров. Полицейские его нашли и задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Центральный районный суд Красноярска признал его виновным, и, с учётом рецидива, вынес наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима.

Напомним, в октябре 2012 года глухонемая пенсионерка из Новосибирской области избила грабителя железным совком.