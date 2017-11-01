Красноярский депутат пригрозил иностранцам «зеркальным» ответом на сбор биоматериалов россиян

Депутат Госдумы РФ от Красноярского края единоросс Юрий Швыткин, занимающий пост зампредседателя комитета по обороне, пообещал спецслужбам иностранных государств «зеркальный» ответ на их программу сбора биологического материала россиян, узнал корреспондент Сиб.фм 1 ноября из сообщения интернет-ресурса «Федеральное агентство новостей».

О том, что иностранные спецслужбы собирают биоматериал россиян, президент страны Владимир Путин заявил 30 октября на заседании совета по развитию гражданского общества и правам человека. По его словам, сборы материала идут по всей стране и по разным этносам. Депутат Швыткин уверен, что российские спецслужбы сумеют не только нейтрализовать эту угрозу, но и нанести ответный удар в случае необходимости.

«Очень может быть, что на этот сбор Россия ответит зеркально. Таким образом, мы дадим понять, что с нами шутки плохи — процесс очень схож с укреплением обороны. Например, наш враг разворачивает на наших границах одно из своих подразделений, а в ответ мы разворачиваем своё, возможно большее по численности. Ещё раз повторю, тема серьёзная, потому что очень похожа на подготовку к уничтожению российского этноса», — выразил опасения парламентарий.

Напомним, в июне 2016 года сотрудник РПЦ родом из Иркутска получил 12 лет за шпионаж в пользу США.