 

Кузбасские полицейские задержали двух браконьеров с косулями

 1 ноября, 08:28
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Кузбасские полицейские задержали двух браконьеров с косулями
Фото с сайта pixabay.com

Полицейские в Мариинском районе Кемеровской области задержали автомобиль, на котором водитель пытался скрыться из леса по полю; в багажнике у него были обнаружены туши косуль и зайца, узнал корреспондент Сиб.фм 1 ноября из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

В машине были четверо местных жителей. В багажнике полицейские наши четыре охотничьих ружья, принадлежавших водителю и пассажирам, а также разделанные туши зайца и двух косуль. У мужчин не было разрешения на охоту. Участковые уполномоченные задержали их и доставили в отдел полиции. Они изъяли ружья и отправили на экспертизу.

«В ходе работы с задержанными установлено, что подельники незаконно застрелили двух самцов сибирской косули и зайца-беляка. Ущерб, причинённый департаменту по охране объектов животного мира Кемеровской области, составил 100 тысяч рублей, что является крупным размером», — сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 258 УК РФ («Незаконная охота»). Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.

Напомним, что в сентябре браконьеры-конники попались с поличным в заказнике Новосибирской области.

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