Мэр Локоть встретится с хоккеистом Третьяком и обсудит строительство ЛДС в Новосибирске

Новосибирский мэр Анатолий Локоть сообщил о скором визите известного советского хоккеиста и государственного деятеля Владислава Третьяка; они обсудят проблему строительства ледового дворца спорта в Новосибирске, сообщил корреспондент Сиб.фм по итогам встречи мэра с журналистами 1 ноября.

Владислав Третьяк приедет в Новосибирск 3 ноября. Он примет участие в совещании, на котором будет обсуждаться строительство ледового дворца.

«Новосибирск любит хоккей. Новосибирск традиционно силён зимними видами спорта, — напомнил Анатолий Локоть. — И я считаю, что этот вопрос не закрыт. То, что депутаты и горожане не согласились с той экономической схемой, которая была предложена, — это понятно и обоснованно. Поэтому здесь никаких вопросов не может быть. Но как это всё-таки сделать, по какой схеме построить ледовый дворец, будем обсуждать».

Мэр отметил, что вопрос, быть ледовой арене в Новосибирске или не быть, не зависит от проведения чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

«Горожане высказываются за то, чтобы была новая ледовая арена, старая морально устарела. Причём, я говорю это не привязке с проведением чемпионата мира. Хорошо бы, если б решение в пользу Новосибирска состоялось. В любом случае, город заслуживает хорошего и современного дворца спорта», — сказал Локоть.

Напомним, в сентябре совет депутатов выразил протест касаемо перезонирования земли для инвестора ледовой арены на левом берегу Новосибирска, что, по мнению депутатов, может повлечь серьёзные последствия.